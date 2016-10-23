В Тюменской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа

Не менее четырех человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме города Ялуторовск Тюменской области.

Спасатели эвакуировали более 20 жильцов. Об этом сообщает Интерфакс.

Взрыв случился в 8:55. В результате происшествия пострадали четыре человека - трое жильцов и один прохожий, которого задели осколки. Пожара из-за хлопка не было.

Пострадавшие госпитализированы.