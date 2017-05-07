В Тюменской области из-за паводков началась эвакуация местных жителей

В Тюменской области из-за паводка эвакуировали жителей города Ишим. За сутки уровень воды в реке поднялся на полметра и составил 949 сантиметров.

Сейчас затопление угрожает прежде всего садовым участкам. Для жителей города создали шесть пунктов временного размещения, готовых принять боле 500 человек.

Как сообщили агентству URA.RU в экстренных службах города, «в ночь с 6 на 7 мая с территорий приусадебных участков, подтопляемых водой, было эвакуировано 25 человек». Из них 15 человек - инвалиды, большинство из которых разместились у родственников. Двое человек оказались в больницах, а десять размещены в хостеле, среди них трое детей.

В центре управления в кризисных ситуациях Сибирского регионального центра МЧС России сообщили, что «если ухудшение обстановки продолжится, будут привлечены дополнительные силы и необходимая техника».

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