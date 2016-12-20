Тюменский блогер отсидит в колонии два с половиной года за пост о Сирии

Тюменский областной суд приговорил блогера Алексея Кунгурова к двум годам лишения свободы за пост в Живом Журнале, посвященный событиям в Сирии.

Дело было возбуждено весной 2016 года на основании содержащихся в тексте автора доводов, оправдывающих терроризм и в частности действия запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

- Гражданину назначили два года и шесть месяцев колонии-поселения, - сообщила РИА «Новости» представитель Тюменского областного суда.