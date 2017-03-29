Тюменский бизнесмен пытался скрыть от налоговой 52 миллиона рублей

Тюменский предприниматель пытался утаить от налоговой инспекции 52 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, тюменец за 2014 и 2015 годы представил в налоговую недостоверную информацию о сдаче нежилых помещений в аренду.

Таким образом, он скрыл не уплатил налог на добавленную стоимость в сумме превышающую 52 миллиона рублей.

Все обстоятельства правонарушения устанавливаются, ведется расследование уголовного дела, сообщает «Федерал пресс».

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