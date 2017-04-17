В Тюмени задержали четверых сотрудников штаба Навального

Полиция Тюмени задержала четверых активистов штаба оппозиционера Алексея Навального за агитацию.

Речь идет о координаторе штаба Александре Куниловском и трех волонтерах, уточняет РИА ФедералПреесс. Один из задержанных дал полицейским показания и согласился пройти дактилоскопию.

Задержанным предъявили обвинения по ст. 20.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за на рушение порядка проведения публичных мероприятий, хотя активисты утверждали, что их акция была согласована с местными властями.