В Тюмени школьник провалился в пятиметровый бункер
Специалисты Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) спасли десятилетнего ребенка, который провалился в бункер.
1 апреля оперативный дежурный ТОСЭР получил звонок от детей, которые сообщили, что их друг провалился под снег во время игры. Спасатели приехали на место происшествия и нашли на дне пятиметрового бункера десятилетнего ребенка, передает агентство «URA.RU».
Прежде, чем достать пострадавшего, спасатели наложили ему на руку шину. Спустя некоторое время мальчик стал терять сознание. Позже его передали врачам скорой помощи. В настоящее время здоровью ребенка ничто не угрожает.
В феврале 2018 года в Саратове во время прогулки пятилетний мальчик провалился в яму и погиб.
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