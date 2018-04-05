В Тюмени произошел крупный пожар
В ночь на 5 апреля в Тюмени сгорел магазин игрушек Rich Family.
Площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров. Здание выгорело практически полностью, у него обрушилась крыша. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются, сообщает Ura.ru.
Пользователи соцсетей предполагают, что магазин сгорел в результате умышленного поджога, поскольку создала конкуренцию расположенным поблизости торговым центрам.
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