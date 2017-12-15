В Тюмени полиция перехватила крупную партию героина
Тюменские полицейские задержали дилера с семью килограммами героина, спрятанными в колесных дисках автомобиля.
Операция проводилась на трассе Ишим-Казанское, на границе с Казахстаном. Ввозимые из республики наркотики предполагалось реализовать в центральной части России, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУНК МВД России.
Подозреваемый находится под арестом. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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