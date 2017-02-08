У Тюмени отняли право принять следующий чемпионат мира по биатлону
Конгресс Международного союза биатлонистов принял решение лишить Тюмень права проведения в 2021 году мирового первенства по биатлону.
Как сообщил журналист немецкой ZDF Нильс Кабен в своем блоге в Twitter, жесткое решение было принято в ходе внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), который состоялся в городе Хохфильцен (Австрия). В четверг здесь открывается чемпионат мира 2017 года по биатлону, уточняет ТАСС.
Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона.
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