У Тюмени отняли право принять следующий чемпионат мира по биатлону

Конгресс Международного союза биатлонистов принял решение лишить Тюмень права проведения в 2021 году мирового первенства по биатлону.

Как сообщил журналист немецкой ZDF Нильс Кабен в своем блоге в Twitter, жесткое решение было принято в ходе внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), который состоялся в городе Хохфильцен (Австрия). В четверг здесь открывается чемпионат мира 2017 года по биатлону, уточняет ТАСС.

Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона.