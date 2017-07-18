В Тюмени набережную отремонтировали фальшивым камнем
Для ремонта набережной в Тюмени использовали фальшивый гранит – выкрашенную соответствующим образом монтажную пену.
Подделку заметили местные жители, которые рассказали об этом в соцсетях. «Лайфхак по-тюменски. Умельцы одним словом», - цитирует сообщения URA.RU. Пользователи предположили, что после набережной власти возьмутся за мост и оформят его в виде корабля с помощью все той же пены.
В МБУ «Тюменьгормост», которое обслуживает набережную, от комментариев изданию отказались.
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