В Тюмени набережную отремонтировали фальшивым камнем

Для ремонта набережной в Тюмени использовали фальшивый гранит – выкрашенную соответствующим образом монтажную пену.

Подделку заметили местные жители, которые рассказали об этом в соцсетях. «Лайфхак по-тюменски. Умельцы одним словом», - цитирует сообщения URA.RU. Пользователи предположили, что после набережной власти возьмутся за мост и оформят его в виде корабля с помощью все той же пены.

В МБУ «Тюменьгормост», которое обслуживает набережную, от комментариев изданию отказались.