Тысячи зарубежных товаров застряли на таможне из-за новых правил ФТС

Несколько тысяч посылок застряли на таможне и складах авиаперевозчиков из-за новых правил Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

7 декабря ФТС запустила новый проект, согласно которому экспресс-перевозчики собирают ИНН получателей посылок и электронные ссылки на купленные за границей товары, сообщает «РИА Новости». Это проводится для того, чтобы снизить риски ввоза товаров на подставных лиц, с помощью которых нечестные плательщики пытаются избежать уплаты пошлин.

Директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин пояснил: «Уже сейчас тысячи посылок лежат на таможне и складах авиаперевозчиков без ИНН. И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС».

В настоящее время импортной пошлиной облагаются покупки на сумму более 1 тыс. евро.

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