Тысячи верующих дождались Благодатного огня в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его верующим.

Огонь от свечей патриарха распространился по свечам более 10 тыс. паломников. Люди умывались огнем, который не обжигает в первые минуты, передают «Известия».

В столицу Благодатный огонь будет доставлен спецрейсом вечером 7 апреля, к началу богослужения в храме Христа Спасителя. Перед схождением Благодатного огня тысячи собравшихся прочитали молитвы и совершили Крестный ход из христианского квартала Старого Иерусалима к храму Гроба Господня.

Благодатный огонь – символ нерукотворного света Воскресения Христа. Согласно легенде, храм построен на месте погребения Иисуса. В центре храма находится Кувуклия – часовня, скрывающая пещеру Гроба Господня, где сходит Благодатный огонь.