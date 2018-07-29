Тысячи москвичей вышли ночью на бег

В «Ночном забеге» в столице приняли участие 7,5 тыс. человек. Жители столицы преодолели дистанцию в 10 километров.

Как сообщает RT, соревнования прошли в центре Москвы. Этот забег стал рекордным по числу участников.

Ранее в связи с проведением мероприятия около «Лужников» было ограничено движение транспорта.