Тысячи москвичей вышли ночью на бег
В «Ночном забеге» в столице приняли участие 7,5 тыс. человек. Жители столицы преодолели дистанцию в 10 километров.
Как сообщает RT, соревнования прошли в центре Москвы. Этот забег стал рекордным по числу участников.
Ранее в связи с проведением мероприятия около «Лужников» было ограничено движение транспорта.
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