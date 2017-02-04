Тысячи демонстрантов вышли на митинг против визита Трампа в Лондон

Тысячи жителей Лондона вышли на улицу в знак протеста против визита американского президента в Великобританию. Приезд Дональда Трампа ожидается летом 2017 года.

Протестующие проделали путь в 3 км, дойдя до здания посольства США. Активисты выкрикивали различные лозунги против американского лидера и требовали отозвать приглашение в адрес президента. ТАСС приводит слова митингующих: «Не делайте из мусульман козлов отпущения», «Нет - Трампу, нет — войне».

Ранее в Великобритании была составлена петиция за отмену визита Трампа. На сегодняшний день она набрала более 1,8 млн. подписей. На 20 февраля запланированы слушания по данной петиции.