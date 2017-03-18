17 тысяч россиян получили «дальневосточный гектар»

Более 17 тысяч россиян официально зарегистрировали право на «дальневосточный гектар». Об этом накануне сообщил заместитель главы Росреестра Андрей Приданкин.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития, 8,5 тысяч россиян заключили договоры о безвозмездном пользовании землей. Приданкин уточнил, что «с момента запуска первого этапа закона только на сайт «дальневосточного гектара» зашло более 3 млн пользователей, которые в совокупности просмотрели почти 10 млн страниц».

В феврале вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев констатировал, что в первый день старта третьего этапа реализации закона было подано около 750 заявок. Он напомнил, что территория Дальнего Востока составляет 610 млн га, а площадь земель для передачи гражданам - 180 млн га. В перспективе власти намерены увеличить количество земель, - добавил Трутнев.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно документу, граждане России могут получить в безвозмездное пользование на пять лет 1 га на Дальнем Востоке. По истечении этого срока россияне смогут оформить землю в аренду или приобрести в собственность.