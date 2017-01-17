Для 50 тысяч граждан Молдавии будет отменен запрет на въезд в Россию

Выступая на пресс-конференции в Москве, новый президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что ему удалось достичь договоренности о том, что 50 тысяч граждан страны, которые ранее получили запрет на въезд в РФ, смогут вернуться в Россию.

- На сегодняшний день, по официальной информации, в России работает около 500 тысяч граждан Молдавии. Есть люди, которые заходят через Белоруссию, жители Приднестровья, которые имеют гражданство РФ. Думаю, что это около 700 тысяч. Из этих 500 около 250 тысяч имеют нарушения разного рода и могут быть депортированы из России, - цитирует Додона ТАСС.

По словам президента, данные граждане «не могут выезжать домой, потому что им поставят запрет на въезд в Россию».

- Кроме того, есть еще 50 тысяч граждан в Молдавии, которые уже получили запрет, - добавил глава государства. - Вот две категории, по которым мы поднимали сегодня вопрос. Принципиально была достигнута договоренность, что по тем гражданам, которые находятся в Молдавии, и у них нет серьезных нарушений (если только миграционные), надеюсь, в ближайшее время будет принято решение, чтобы они смогли свободно приехать в Россию.

- По остальным 250 тысячам будем смотреть, я понимаю позицию российской стороны. Будем искать какие-то решения, - сказал Додон.