340 тысяч человек пришли на праймериз в ДНР
На 18:00 мск на праймериз в ДНР проголосовало уже более 340 тысяч человек. Как сообщил представитель Временной избирательной комиссии Олег Балыкин, нарушений в процессе голосования не отмечено.
Сегодня в ДНР проходит первый этап праймериз. Жители выбирают лучших претендентов среди пяти кандидатов на пост мэра Донецка. Также во время праймериз должны определиться кандидаты в депутаты горсовета и местных советов, сообщает ТАСС.
Как утверждают в руководстве ДНР, предварительное голосование не противоречит минским соглашениям и соответствует стандартам ОБСЕ.
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