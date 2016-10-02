340 тысяч человек пришли на праймериз в ДНР

На 18:00 мск на праймериз в ДНР проголосовало уже более 340 тысяч человек. Как сообщил представитель Временной избирательной комиссии Олег Балыкин, нарушений в процессе голосования не отмечено.

Сегодня в ДНР проходит первый этап праймериз. Жители выбирают лучших претендентов среди пяти кандидатов на пост мэра Донецка. Также во время праймериз должны определиться кандидаты в депутаты горсовета и местных советов, сообщает ТАСС.

Как утверждают в руководстве ДНР, предварительное голосование не противоречит минским соглашениям и соответствует стандартам ОБСЕ.