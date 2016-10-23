35 тысяч человек арестованы в Турции за связи с Гюленом
По подозрению в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом в Турции арестовано около 35 тысяч. Об этом сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг.
Министр отметил, что всего после попытки переворота 82 тысячи человек подверглись проверке на предмет связей Гюленом. 26 тысяч жителей Турции находятся под наблюдением, сообщает «Интерфакс».
Турецкие власти называют проживающего в США проповедника вдохновителем и организатором неудавшегося государственного переворота в стране, попытка которого была подавлена в июле.
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