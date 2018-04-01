Тягач из России с радиоактивным грузом застрял на литовской границе

Инспекторы погранслужбы Литвы не пропустили в республику тягач с российскими номерами с грузом строительного радиоактивного материала.

Как сообщает РБК, машиной управлял 24-летний гражданин Беларуси. Когда тягач проехал через оборудование для замера ионизирующего излучения, оказалось, что оно равно 1,5 мкЗв/час при норме в 0,2 мкЗв/час. Источником излучения послужил изотоп радий-226.

В конце февраля 2018 года пограничники Беларуси обнаружили шесть автопоездов с повышенным радиационным фоном. Они направлялись из Украины в Беларусь, а также транзитом из Италии в Россию. Груз состоял из стройматериалов и технологического оборудования.