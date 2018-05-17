Twitter выходит на «тропу войны» с «троллями»
Сеть микроблогов Twitter намерена оградить пользователей от провокационного контента.
Для борьбы с оскорбительными комментариями, которые «извращают и принижают публичное общение», будет задействовано машинное обучение. Отслеживанием и блокировкой подобного контента займутся специальные алгоритмы. В частности, будет проверяться подлинность электронной почты пользователей, связь конкретных аккаунтов с нарушителями правил общения, передает «ТВ Центр».
В руководстве Twitter отмечают, что сами пользователи жалуются модераторам на «троллей» гораздо реже, чем встречают оскорбительные комментарии.
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