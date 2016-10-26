Twitter сократит 8% сотрудников

Популярная социальная сеть Twitter вынуждена приступить к сокращению штата. Уже на этой неделе увольнение заденет 8% сотрудников компании, а это примерно 300 человек. При этом говорится, что увольнение лишь "первая волна" готовящихся массовых сокращений штата.

Решение Twitter рассчитать многих своих сотрудников должно быть обнародовано до публикации отчета о доходах компании за третий квартал, которая намечена на этот четверг, 27 октября, полагают эксперты, сообщает «Российская Газета».

Основание столь резкого шага — существенное падение акций компании из-за сомнений инвесторов в перспективах бизнеса в знаменитой социальной сети, которая отстает от конкурентов в привлечении рекламной прибыли.