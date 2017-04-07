Twitter подает в суд на Администрацию Президента США

Из-за требований раскрыть личные данные пользователей социальной сети, критикующих президента страны Дональда Трампа, компания Twitter решила подать в суд на Администрацию Президента США, отмечает Interfax.

По сообщениям компании, власти запросили информацию о владельце аккаунта, у которого в данный момент насчитывается чуть более 40 тысяч подписчиков.

В иске Twitter говорится, что к ним обратился сотрудник Таможенно-пограничной службы США, запросив логин, номер телефона, а также почтовый и IP-адрес пользователя. Это противоречит американскому законодательству. По закону - право на свободу слова, прописанное в конституции страны, позволяет распространять анонимные и прочие политические взгляды и заявления.