«Twitter» отказалась от рекламы криптовалюты и ICO

Интернет-компания «Twitter» в течение месяца начнет вводить запрет на рекламу криптовалют вслед за аналогичным решением «Google» и «Facebook».

Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют.

Компания «Google» также сообщала, что с лета введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле, сообщает «Прайм».