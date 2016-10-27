Twitter объявил о сокращении 9% сотрудников
Американская компания Twitter объявила о сокращении около 9% сотрудников. Руководство сети микроблогов уволит 350 человек по всему миру.
На такую меру компания пошла в рамках плана по реструктуризации. Сокращение коснется отделов, занимающихся продажами, маркетингом и партнерскими связями, сообщает ТАСС.
В последние месяцы руководство Twitter вело переговоры с рядом компаний о продаже сети микроблогов. В перечень возможных покупателей входили, в частности, компании SalesForce, Google и Disney, однако все они впоследствии отказалась от покупки сервиса.
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