Twitter допустил ошибку при передаче Трампу аккаунта президента США
При передаче аккаунта президента США Дональду Трампу в социальной сети Twitter произошел сбой, из-за чего на нового лидера оказались автоматически подписаны 500 тысяч человек.
Создатель Twitter Джек Дорси извинился за сбой и назвал инцидент ошибкой. "Это было неправильно", – сказал Дорси. Оказалось, что в подписчики к Трампу добавились пользователи, которые подписались на бывшего лидера США Барака Обаму после инаугурации Трампа, сообщает РГ.
Официальный аккаунт президента США носит название POTUS. Ранее сообщалось, что в его заглавии появилось фото с инаугурации Барака Обамы, что сотрудники сети Twitter поспешили исправить.
Следующая новость Путин передал привет членам "Единой России"
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии