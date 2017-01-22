Twitter допустил ошибку при передаче Трампу аккаунта президента США

При передаче аккаунта президента США Дональду Трампу в социальной сети Twitter произошел сбой, из-за чего на нового лидера оказались автоматически подписаны 500 тысяч человек.

Создатель Twitter Джек Дорси извинился за сбой и назвал инцидент ошибкой. "Это было неправильно", – сказал Дорси. Оказалось, что в подписчики к Трампу добавились пользователи, которые подписались на бывшего лидера США Барака Обаму после инаугурации Трампа, сообщает РГ.

Официальный аккаунт президента США носит название POTUS. Ранее сообщалось, что в его заглавии появилось фото с инаугурации Барака Обамы, что сотрудники сети Twitter поспешили исправить.