Твит Дмитрия Маликова о смерти Хворостовского удален

Певец Дмитрий Маликов в своем твиттере опубликовал информацию, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался. Чуть позже Маликов удалил свой твит.

Сообщение о смерти 55-летнего Хворостовского Маликов опубликовал вечером во вторник, 21 ноября, напоминает «Собеседник.ру».

Стоит напомнить, что в октябре многие СМИ уже публиковали сообщения о смерти Хворостовского. Однако, его семья информацию опровергла.