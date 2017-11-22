Твит Дмитрия Маликова о смерти Хворостовского удален
Певец Дмитрий Маликов в своем твиттере опубликовал информацию, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался. Чуть позже Маликов удалил свой твит.
Сообщение о смерти 55-летнего Хворостовского Маликов опубликовал вечером во вторник, 21 ноября, напоминает «Собеседник.ру».
Стоит напомнить, что в октябре многие СМИ уже публиковали сообщения о смерти Хворостовского. Однако, его семья информацию опровергла.
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