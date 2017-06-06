Тверской стрелок просил полицейских застрелить его

Электрик Сергей Егоров, подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью, просил полицейских застрелить его во время задержания, сообщила адвокат арестованного Екатерина Степанова.

По ее словам, перед тем как взяться за карабин, Егоров выпил почти два литра водки и не отдавал отчета своим действиям.

«Когда полицейские его задержали, он попросил застрелить его, поскольку стал осознавать, что натворил», — рассказала Степанова в беседе с RT.

Адвокат также добавила, что Егоров каждое лето приезжал отдыхать в Редкино со своей семьей, однако позже развелся и запил.

В ночь на 4 июня Егоров застрелил из охотничьего ружья девять человек в дачном кооперативе, расположенном в Конаковском районе Тверской области. По версии следствия, трагедия произошла после пьяной ссоры.