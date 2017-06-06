Тверской стрелок просил полицейских застрелить его

Электрик Сергей Егоров, подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью, просил полицейских застрелить его во время задержания, сообщила адвокат арестованного Екатерина Степанова.

По ее словам, перед тем как взяться за карабин, Егоров выпил почти два литра водки и не отдавал отчета своим действиям.

«Когда полицейские его задержали, он попросил застрелить его, поскольку стал осознавать, что натворил», — рассказала Степанова в беседе с RT.

Адвокат также добавила, что Егоров каждое лето приезжал отдыхать в Редкино со своей семьей, однако позже развелся и запил.

В ночь на 4 июня Егоров застрелил из охотничьего ружья девять человек в дачном кооперативе, расположенном в Конаковском районе Тверской области. По версии следствия, трагедия произошла после пьяной ссоры.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Полицейских в Париже атаковал преступник с молотком

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО