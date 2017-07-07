В Тверской области стартует фестиваль «Нашествие-2017»

Сегодня состоится официальное открытие ежегодного музыкального фестиваля «Нашествие».

Как отмечается в материале, накануне первые гости фестиваля уже прибыли для установки палаток и обустройства своих лагерей.

По словам директора билетного направления фестиваля «Нашествие» Владимира Антипова, организаторы в этом году отказались от понятия вип-вход, от понятия вип-палаточный городок, вип-парковка.

«Человек с любым билетом, с любой парковки может пройти через любой вход, независимо от того, какой у него билет», – пояснил Антипов.

Официальное открытие фестиваля состоится в 18.00, – на Главную сцену фестиваля выйдет детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова вместе с Вячеславом Бутусовым, сообщает «Национальная служба новостей».

«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей мультиформатной рок-музыки под открытым небом. Проводится в Тверской области.

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