В Тверской области стартует фестиваль «Нашествие-2017»
Сегодня состоится официальное открытие ежегодного музыкального фестиваля «Нашествие».
Как отмечается в материале, накануне первые гости фестиваля уже прибыли для установки палаток и обустройства своих лагерей.
По словам директора билетного направления фестиваля «Нашествие» Владимира Антипова, организаторы в этом году отказались от понятия вип-вход, от понятия вип-палаточный городок, вип-парковка.
«Человек с любым билетом, с любой парковки может пройти через любой вход, независимо от того, какой у него билет», – пояснил Антипов.
Официальное открытие фестиваля состоится в 18.00, – на Главную сцену фестиваля выйдет детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова вместе с Вячеславом Бутусовым, сообщает «Национальная служба новостей».
«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей мультиформатной рок-музыки под открытым небом. Проводится в Тверской области.
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