В Тверской области мужчина застрелил девять человек - пятеро мужчин и четыре женщины.

Как пишет Meduza со ссылкой на Следственный комитет России, убийство было совершено в садоводческом товариществе «50 лет Октября». Один из участников бытового конфликта схватил оружие и начал стрелять по людям.

Преступник был задержан, а его имя не разглашается. В СК сообщили, что убийцей стал житель столицы 1972 года рождения.

В полиции пояснили, что преступник выпивал в компании с малознакомыми людьми. После того, как между ними произошел конфликт, он уехал на свою дачу и вернулся с охотничьим ружьем.