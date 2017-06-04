В Тверской области мужчина застрелил девять человек
В Тверской области мужчина застрелил девять человек - пятеро мужчин и четыре женщины.
Как пишет Meduza со ссылкой на Следственный комитет России, убийство было совершено в садоводческом товариществе «50 лет Октября». Один из участников бытового конфликта схватил оружие и начал стрелять по людям.
Преступник был задержан, а его имя не разглашается. В СК сообщили, что убийцей стал житель столицы 1972 года рождения.
В полиции пояснили, что преступник выпивал в компании с малознакомыми людьми. После того, как между ними произошел конфликт, он уехал на свою дачу и вернулся с охотничьим ружьем.
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