В тверском театре актер скончался после поклона
После поклона в Твери на сцене академического театра драмы скончался заслуженный артист России, ведущий актер Тверского театра Борис Лифанов.
Актер доиграл спектакль и скончался сразу после того, как опустился занавес. Лифанову было 59 лет, сообщает РГ.
– Он ушел как великий артист, как человек, преданный театру всем сердцем, упав на сцене после поклона на спектакле "Восемь любящих женщин", где блестяще исполнил роль Марселя, – рассказали в театре. Прощание с Лифановым назначено на 15 ноября в 11:00 в здании театра.
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