В тверском театре актер скончался после поклона

После поклона в Твери на сцене академического театра драмы скончался заслуженный артист России, ведущий актер Тверского театра Борис Лифанов.

Актер доиграл спектакль и скончался сразу после того, как опустился занавес. Лифанову было 59 лет, сообщает РГ.

– Он ушел как великий артист, как человек, преданный театру всем сердцем, упав на сцене после поклона на спектакле "Восемь любящих женщин", где блестяще исполнил роль Марселя, – рассказали в театре. Прощание с Лифановым назначено на 15 ноября в 11:00 в здании театра.