В Твери сотрудник Следкома попался на взятке

В Твери задержан при получении взятки заместитель главы отдела процессуального контроля следственного управления СКР по региону Денис Жуков.

Задержание произведено в ходе оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ по Тверской области. Жуков отстранен от занимаемой должности, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР. Размер взятки в ведомстве не уточнили.

По версии следствия, Жуков получал незаконное вознаграждение за помощь в прекращении преследования в отношении обвиняемого по одному из уголовных дел, которое расследуется областным управлением СКР. Посредником в передаче взятке выступил знакомый адвокат Жукова.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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Места: Россия
Организации: СКР
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