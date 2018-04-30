В Туве обрушилась шахта с 80 горняками

В Тандинском районе Тувы произошло обрушение на шахте «УК Межегейуголь», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 11:07 (местного времени) 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе», - говорится в сообщении.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, под завалами находится один человек. Его поисками занимаются 12 спасателей военизированной горноспасательной части Черногорска. На место обрушения дополнительно направлены 21 человек и три единицы техники.

Пропавшим числится мастер участка, передает ТАСС. Известно, что обрушение произошло на глубине около 150 метров. Всего, по данным источника в экстренных службах региона, на момент обрушения в шахте находились 80 человек.

Шахта «УК Межегейуголь» расположена в центральной части Тувы. Площадь месторождения составляет 48 кв. м.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: МЧС
Следующая новость Лидер оппозиции выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО