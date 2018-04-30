В Туве обрушилась шахта с 80 горняками

В Тандинском районе Тувы произошло обрушение на шахте «УК Межегейуголь», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 11:07 (местного времени) 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе», - говорится в сообщении.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, под завалами находится один человек. Его поисками занимаются 12 спасателей военизированной горноспасательной части Черногорска. На место обрушения дополнительно направлены 21 человек и три единицы техники.

Пропавшим числится мастер участка, передает ТАСС. Известно, что обрушение произошло на глубине около 150 метров. Всего, по данным источника в экстренных службах региона, на момент обрушения в шахте находились 80 человек.

Шахта «УК Межегейуголь» расположена в центральной части Тувы. Площадь месторождения составляет 48 кв. м.