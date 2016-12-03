В Туве нашли обломок космического грузовика «Прогресс»
В Улуг-Хемском районе Тувы обнаружен фрагмент грузового космического корабля «Прогресс МС-04», потерпевшего аварию накануне.
Информацию о фрагменте сотрудники МЧС получили от одного из местных жителей. Выехав на указанное им место, они нашли сферический металлический предмет диаметром 90 см. Место находки охраняется полицией до прибытия представителей Роскосмоса. МЧС попросило жителей сообщать о других находках и не перемещать их с места обнаружения, передает ТАСС.
«Прогресс МС-04» был запущен с Байконура 1 декабря. Он должен был доставить свыше 2,5 тонн грузов на МКС. Запуск оказался неудачен, корабль был потерян на высоте 190 км, предположительно из-за проблем с одним из двигателей.
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