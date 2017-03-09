Туска переизбрали на должность главы Евросовета
Дональд Туск переизбран на пост председателя Европейского Совета. Он будет занимать эту должность на протяжении двух с половиной лет.
В своем Twitter Туск выразил благодарность Еврокомиссии за доверие и позитивную оценку его деятельности. Он заверил, что постарается сделать Евросоюз еще лучше.
Единственной страной, которая возражала против переизбрания Туска, была Польша. Ее власти полагают, что именно на Туске лежит моральная ответственность за гибель президента Леха Качиньского в авиакатастрофе в 2010 году.
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