Турция закончила постройку стены в 700 км длиной

Бетонное заграждение в 700 км длиной появилось на границе Турции и Сирии.

Инициатором постройки стала турецкая сторона. Стена предназначена для защиты от проникновения на турецкую территорию экстремистов из Сирии и Курдистана.

Стена оснащена системами освещения, видеокамерами и сенсорами.

Еще одну стену Турция возводит и на границе Ирана, отмечает Regnum.