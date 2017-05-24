Турция вводит новые ограничения на импорт пшеницы из России

Турция вводит новые ограничения на поставки российской пшеницы, сократив количество лицензий на импорт для производителей из РФ до 20-25 процентов от всех выданных лицензий.

Как уточняется в материале газеты «Ведомости», речь идет о разрешениях, которые выдаются на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки, дающих возможность поставлять зерно без пошлины.

Этот режим в целях защиты турецкого рынка распространяется на все страны.

Ранее Турция сняла все торговые ограничения на поставки зерна и сельскохозяйственной продукции из России, сообщает «Экономика сегодня».