Турция вводит новые ограничения на импорт пшеницы из России
Турция вводит новые ограничения на поставки российской пшеницы, сократив количество лицензий на импорт для производителей из РФ до 20-25 процентов от всех выданных лицензий.
Как уточняется в материале газеты «Ведомости», речь идет о разрешениях, которые выдаются на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки, дающих возможность поставлять зерно без пошлины.
Этот режим в целях защиты турецкого рынка распространяется на все страны.
Ранее Турция сняла все торговые ограничения на поставки зерна и сельскохозяйственной продукции из России, сообщает «Экономика сегодня».
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