Турция ввела пошлину в 130 процентов для кукурузы и пшеницы из России
Турция ввела пошлины в 130 процентов на ввоз подсолнечного шрота, пшеницы и кукурузы из России.
Как уточняется в материале, с 15 марта турецкая сторона больше не выдает лицензии на необлагаемые пошлинами поставки производителям ряда стран, в списке которых Россия занимает лидирующее место.
В связи с этим Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции призвала министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева повлиять на возобновление беспрепятственного экспорта российской сельскохозпродукции в Турцию, сообщает агентство Nation news.
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