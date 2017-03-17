Турция ввела пошлину в 130 процентов для кукурузы и пшеницы из России

Турция ввела пошлины в 130 процентов на ввоз подсолнечного шрота, пшеницы и кукурузы из России.

Как уточняется в материале, с 15 марта турецкая сторона больше не выдает лицензии на необлагаемые пошлинами поставки производителям ряда стран, в списке которых Россия занимает лидирующее место.

В связи с этим Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции призвала министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева повлиять на возобновление беспрепятственного экспорта российской сельскохозпродукции в Турцию, сообщает агентство Nation news.

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