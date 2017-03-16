Турция не видит смысла в дальнейшем исполнении соглашения с ЕС по беженцам

В сложившихся условиях продолжение исполнения Турцией соглашения с Евросоюзом о беженцах и вынужденных переселенцах с Ближнего Востока и из Северной Африки не имеет никакого смысла, поскольку ЕС не выполняет взятых на себя обязательств. Такое заявление сделал министр по делам ЕС Турции Омер Челик.

- Турция все свои обязательства по соглашению выполнила, а ЕС не выполнил ни одного. Не сделано ни одного шага со стороны ЕС в сфере принятия беженцев в рамках добровольного размещения. Только очень малая часть обещанной Турции финансовой помощи фактически поступила, вопрос с визовой либерализацией для граждан Турции в странах ЕС не решен. Для нас нет никакой причины продолжать реализацию этого соглашения, - сказал цитирует Челика ТАСС.

По словам министра, «вопрос о разрыве соглашения должен приниматься на уровне президента или премьера».

Челик отметил также, что «глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и комиссар по расширению Йоханнес Хан делают антитурецкие заявления, которые вообще не согласуются с принципами и ценностями ЕС».

Миграционное соглашение между ЕС и Турцией было подписано 18 марта 2015 года в рамках саммита Турция - ЕС.