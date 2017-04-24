Турция увеличила срок безвизового пребывания граждан России до 90 дней
Турция увеличила срок безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время выступления на Всемирном конгрессе русской прессы в курортном городе Алания.
Ранее граждане РФ могли находиться на Территории Турции не более 60 дней, не получая визы.
В свою очередь российский МИД также сообщил о готовности смягчить визовый режима для Турции, сообщает Экономика сегодня.
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