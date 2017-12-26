Турция и Украина не войдут в состав ЕС в ближайшем будущем
Турция и Украина в ближайшее время могут не надеяться на вступление в состав Европейского союза, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
«Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза», – заявил дипломат.
При этом он заверил, что европейские власти продолжат сотрудничество с этими государствами.
Кроме того, Габриэль не исключил «более тесной формы таможенного союза» с Турцией. Однако развитие сотрудничества невозможно, пока не изменится ситуация в этой стране, сообщает «Национальная служба новостей».
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