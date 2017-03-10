Турция создала собственную навигационную систему

Турецкие разработчики основали собственную навигационную систему.

Отмечается, что механизмы в скором времени установят на боевых вертолетах страны, что даст возможность отказа от использования GPS-навигаторов, - сообщает «ВладТайм».

Новейшую навигационную систему турецкие программисты разрабатывали в течение пяти лет, в создании приняли участие ученые из Университета Анкары.