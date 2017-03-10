Турция создала собственную навигационную систему
Турецкие разработчики основали собственную навигационную систему.
Отмечается, что механизмы в скором времени установят на боевых вертолетах страны, что даст возможность отказа от использования GPS-навигаторов, - сообщает «ВладТайм».
Новейшую навигационную систему турецкие программисты разрабатывали в течение пяти лет, в создании приняли участие ученые из Университета Анкары.
Следующая новость Яндекс обновил мобильное приложение для iOS и Android
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии