Турция собирается покупать у России зенитные установки

Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает 3 мая в Сочи обсудить Владимиром Путиным параметры контракта по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что Россия и Турция ведут переговоры о предоставлении Анкаре кредита на покупку новейших систем ПВО С-400 «Триумф». По его словам, вопрос еще не решен.

Министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК, отмечает Kommersant.ru.

Намерение приобрести зенитные ракетные системы Турция выражала еще в ноябре.