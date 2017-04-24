Турция собирается покупать у России зенитные установки
Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает 3 мая в Сочи обсудить Владимиром Путиным параметры контракта по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что Россия и Турция ведут переговоры о предоставлении Анкаре кредита на покупку новейших систем ПВО С-400 «Триумф». По его словам, вопрос еще не решен.
Министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК, отмечает Kommersant.ru.
Намерение приобрести зенитные ракетные системы Турция выражала еще в ноябре.
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