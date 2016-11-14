Турция считает неприемлемым доклад главы ЕК Шульца о перспективах вступления в ЕС

Доклад главы Еврокомиссии Мартина Шульца, в котором подчеркивается неготовность Турции к вступлению в Евросоюз, является неприемлемым и содержит оскорбительные формулировки. Такое заявление сделал вице-премьер турецкого правительства Нуман Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.

- Этот доклад односторонний, он содержит неприемлемые формулировки. Это привычная для нас ситуация. Угрожающее заявление господина Шульца понять сложно. Разве раньше он не проклинал терроризм? Турция потеряла сотни человек в терактах. Мы готовы принять конструктивную критику, но доклады, которые загоняют Турцию в угол, принять невозможно, — цитирует Куртулмуша РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в докладе Еврокомиссии отмечено нарушение властями Турции прав и свобод граждан, а также несоответствие конституции страны нормам ЕС.

Председатель Европарламента пригрозил также Анкаре экономическими санкциями на фоне задержаний оппозиционных политиков и журналистов в стране.