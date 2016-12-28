Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии с 29 декабря

Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии, которое начнет действовать с 29 декабря.

Отмечается, что договоренности не охватывают террористические организации и достигнуты в рамках резолюции СБ ООН 2254.

Режим тишины будет действовать во всех районах Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции.

Если соглашение о перемирии будет реализовано, в Астане при поддержке России и Турции начнутся переговоры по политическому урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.