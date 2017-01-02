Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии

Бомбардировщики России и Турции нанесли совместные удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на севере Сирии.

Как уточняется в сообщении, за сутки турецкая авиация и артиллерия уничтожили 22 боевика «Исламского государства» в Сирии.

По данным турецких военных, самолет ВКС РФ уничтожил несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере страны. Об этом сообщает «РИА Новости».