Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии
Бомбардировщики России и Турции нанесли совместные удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на севере Сирии.
Как уточняется в сообщении, за сутки турецкая авиация и артиллерия уничтожили 22 боевика «Исламского государства» в Сирии.
По данным турецких военных, самолет ВКС РФ уничтожил несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере страны. Об этом сообщает «РИА Новости».
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