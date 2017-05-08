Турция решила отгородиться от Ирана стеной

Власти Турции планируют построить стену на границе с Ираном для защиты от курдских боевиков.

В Анкаре пояснили, что вдоль турецкой-иранской границы располагаются множество лагерей Рабочей партии Курдистана (РПК). Населяющие их боевики совершают набеги на турецкую территорию отступают обратно.

Для того чтобы пресечь эти атаки, планируется построить стену на границах провинций Агры и Ыгдыр с Ираном, протяженность которой составит 70 километров. На остальной части будут возведены сторожевые башни и металлическое заграждение, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.

Ранее сообщалось, что Турция построила стену длинной более 500 километров на границе с Сирией. К середине года ее протяженность предполагается увеличить до 825 километров.

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Теги:
Места: Турция, Иран
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