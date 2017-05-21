Турция разрешила украинцам приезжать по ID-картам

Турция разрешила украинцам, имеющим ID-карты, въезжать на свою территорию без виз. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной политики Украины Максим Соколюк.

Информацию об этом он разместил на своей странице в Facebook. В подтверждение слов Соколюк прикрепил к посту ссылку на соглашение, подписанное Киевом и Анкарой. Из документа следует, что украинцы могут находиться в Турции без визы на протяжении 90 дней в каждый 180-дневный период времени.

Прежде для поездки в Турцию украинцы брали загранпаспорта. Туристическая виза для пребывания там менее двух месяцев не требовалась, отмечает Lenta.ru.

ID-карты стали выдавать на Украине с января 2016 года. Они содержат биометрические данные о человеке, его фотографию, информацию о месте проживания и семейном положении.