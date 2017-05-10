Турция пятикратно увеличивает количество рейсов из России

Турецкие авиакомпании планируют увеличить количество рейсов из российских регионов к концу июня до 470 в неделю.

Это почти пятикратное увеличение по сравнению с прошлым летом. Тогда каждую неделю в турецкие города совершалось 102 рейса из России.

Пока рейсы турецких авиаперевозчиков совершаются из 18 российских регионов, однако между странами уже есть договоренность увеличить их количество до 26.

Также Москва и Анкара ведут переговоры о расширении географии авиаперевозок в Турцию из российских регионов, сообщает Kommersant.