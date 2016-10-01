Турция продлила военную операцию в Сирии до 30 октября 2017 года
Парламент Турции одобрил запрос правительства о продлении на год военной операции в Сирии и Ираке. Армия по-прежнему имеет возможность проводить боевые операции за пределами страны.
Парламент также разрешил размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку Анкаре или заняты в этих трансграничных операциях.
Впервые подобный мандат депутаты выдали турецкой армии еще в 2007 году и он касался только операций в Ираке. Затем к ним добавились действия вооруженных сил Турции на территории Сирии, сообщает ТАСС.
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