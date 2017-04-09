Турция призвала Россию отказаться от поддержки режима Асада

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию прекратить поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

Коммерсант.ru цитирует Чавушоглу: «У нас изначально были различия во мнениях с Россией по поводу Асада. Режим продолжает убивать своих граждан, а слова США о том, что решать вопрос о будущем Сирии должны сами сирийцы, придали Асаду еще большей смелости». Он заметил, что Турция продолжит соблюдать условия перемирия в Сирии.

По словам министра, Россия недостаточно делает, чтобы соглашение о перемирии соблюдалось сирийским правительством. Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона продолжит соблюдать баланс в отношениях с Россией и США.

7 апреля ВС США нанесли авиаудары по сирийскому аэродрому Шайрат. В Москве действия Вашингтона назвали «актом агрессии» и приостановили действие меморандума о предотвращении инцидентов на территории Сирии.

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